Total Film ha svelato una nuova foto di, che sarà nei cinema la prossima estate.

L’immagine rientra nell’ambito di un’anticipazione della rivisita dei film del 2022. Come mostra la foto di copertina, nel giornale ci saranno anteprime di Avatar 2, Top Gun: Maverick, The Batman, Doctor Strange 2, John Wick 4, Thor: Love and Thunder, Animali Fantastici 3, Uncharted e anche la serie The Book of Boba Fett.

Colin Trevorrow ha parlato del progetto spiegando che non ha avuto alcuna fonte di ispirazione trattandosi di un film diverso da tutti gli altri, e ha poi parlato del vecchio cast:

Laura [Dern], Sam [Neill] e Jeff [Goldblum] saranno sullo schermo tanto quanto Bryce e Chris. Non sono insieme per tutto il film, ma seguiremo entrambe le storie in parallelo in attesa che collidano.

Ecco la copertina:

Jurassic World: Il dominio sarà nelle sale a partire dal 10 giugno 2022.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno, rispettivamente, nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom, gli storici personaggi visti nella prima Trilogia di Jurassic Park. Tra i volti nuovi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

