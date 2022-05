Mancano circa tre settimane all’uscita, esclusivamente cinematografica, di, la pellicola di Colin Trevorrow in cui il cast della saga sequel di Jurassic Park reciterà al fianco di, Sam Neill e Laura Dern, i tre protagonisti del leggendario film di Steven Spielberg datato 1993.

In un’intervista rilasciata a Comic Book, Jeff Goldblum ha potuto parlare del lavoro fatto con i suoi storici colleghi ammettendo che lavorare con loro a Jurassic World: Il dominio è stato come partecipare alla riunione del liceo.

È stato grandioso. Non ho mai partecipato a una riunione del liceo, ma immagino sia qualcosa di simile. Abbiamo avuto un’esperienza davvero indimenticabile, di quelle che ti cambiano la vita. Siamo stati diretti da Steven Spielberg. Siamo finiti in una pellicola che è diventata incredibilmente popolare, che ha continuato ad avere un incredibile successo in queste decadi. Ho visto i loro volti emozionati. È qualcosa che ha fatto davvero la differenza, ha cambiato le nostre vite e la mia amicizia con loro ha cambiato la mia stessa vita e rivederli è stato davvero incredibile.