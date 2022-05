Manca sempre meno all’uscita nei cinema di, il terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park e in attesa di poter condividere con voi le nostre interviste ai talent del kolossal targato Universal, continuiamo a proporvi le più interessanti segnalazioni arrivate online sulle testate internazionali.

Sulle pagine di Games Radar il regista della pellicola, Colin Trevorrow, ha potuto parlare del mercato nero dei dinosauri che avremo modo di vedere in Jurassic World – il dominio con particolare riferimento a ciò che avviene sull’isola di Malta.

Queste le parole del filmmaker:

C’è una città. C’è questa sequenza a Malta. I dinosauri non sono arrivati lì per loro scelta. Malta è come il vero e proprio hub per il mercato nero dei dinosauri. È il punto da dove vengono importati ed esportati, comprati e venduti. E quella è una cosa che fa parte del nostro mondo – gli animali vengono sradicati dal loro habitat naturale, nel quale stavano nell’ultimo film, e portati in altri luoghi ai quali non appartengono necessariamente. Dove può facilmente nascere il caos.