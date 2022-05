LEGGI – Sam Neill spiega la principale differenza fra Jurassic World e Jurassic Park

si è assicurato la release in Cina invertendo il recente trend, abbastanza negativo, di molte produzioni statunitensi che si sono viste negare la possibilità di approdare nell’importante mercato.

A rivelarlo, è la ben nota newsletter The Ankler che, nel dare la notizia, specifica anche che non c’è ancora una data d’uscita fissata. Per la Universal sarebbe vitale far uscire anche in Cina il blockbuster in day-and-date con gli altri mercati internazionali ma, chiaramente, si tratta di una decisione che verrà presa in primis dalle autorità cinesi.

Ultimamente, l’idillio fra Hollywood e la Cina pare essersi spezzato e se alcuni blockbuster come Dune, Fast & Furious 9 e No time to die hanno ricevuto il nulla osta per i cinema cinesi, altri sono stati bocciati. A produzioni come Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi, Eternals, Doctor Strange nel multiverso della follia sono stati preferiti kolossal locali come The Battle at Lake Changjin. Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato dell’assurda richiesta della censura cinese fatta alla Sony per poter ammettere Spider-Man: No Way Home nei cinema (ECCO TUTTI I DETTAGLI). A quanto pare, anche Doctor Strange 2 non arriverà nel mercato in questione per via di un riferimento, presente in una scena, al The Epoch Times, un giornale internazionale che si oppone al Partito Comunista Cinese (LEGGI QUA PER I DETTAGLI).

Tornando alla Universal e al suo Jurassic World – Il dominio, sarà interessante constatare se esordirà nelle sale cinematografiche cinesi in tempo per debellare l’effetto della pirateria: i primi due capitoli hanno incassato, rispettivamente, il 14% (228 milioni) e il 20% (261 milioni) del loro botteghino proprio in Cina.

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 2 giugno 2022.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!