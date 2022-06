In una recente intervista con il The New York Times, Jeff Goldblum ha parlato del suo ritorno in Jurassic World: Il dominio, parlando della sua prima chiacchierata con il regista Colin Trevorrow.

L’attore ha paragonato il momento in cui ha appreso la notizia a una scena di L’esorcista:

Ho girato uno spot per il Super Bowl con Colin Trevorrow, che è quando ci siamo incontrati per la prima volta. Eravamo al buffet quando mi ha detto: “Preparati: gireremo un altro di questi film di Jurassic World e probabilmente ti chiederemo di fare qualcosa con Sam [Neill] e Laura [Dern]“. È stata come quella scena di “L’esorcista” quando vanno da Max von Sydow e gli danno un biglietto con su scritto: “Sei convocato a praticare un altro esorcismo”.

Jurassic World – Il dominio con Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e le star di Jurassic Park è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

