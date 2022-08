Jurassic World: la saga supera i 6 miliardi di dollari, “Il dominio” a quota 990,4 milioni

Con i risultati degli ultimi giorni di Jurassic World: Il dominio, la saga di Jurassic Park può festeggiare un grande traguardo.

I film del franchise hanno infatti superato i 6 miliardi di dollari di incasso globale, un risultato non indifferente se si considera che sono “soltanto” 6 i capitoli della saga.

Il film di Colin Trevorrow è al momento a quota 990,4 milioni di dollari, a un passo dal miliardo. Il Giappone è l’ultimo mercato di uscita e potrebbe essere determinante per il superamento del tetto. A livello internazionale il film ha superato i 615,7 milioni di dollari, superando i risultati di No Time to Die e diventando il terzo maggiore incasso a Hollywood nell’era pandemica.

Vi ricordiamo che in Italia Jurassic World: Il dominio è uscito in home video, anche in edizione estesa, il 25 agosto scorso: qui tutti i dettagli. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.