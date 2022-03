In attesa di rivederli nuovamente in azione nell’attesohanno fatto una capatina agli Universal Studios Lot in California.

I tre, ricordiamo, torneranno nel film nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. Ecco i tre attori nelle foto diffuse in rete su Instagram da Jeff Goldblum:

Jurassic World: Il dominio sarà nelle sale a partire dal 10 giugno 2022.

Quanto attendete questo terzo capitolo della saga? Se siete abbonati a Badtaste+ potete dircelo nei commenti!

FONTE: Jeff Goldblum/Instagram