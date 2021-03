Lasarà davvero l’ultima incursione del regista nell’universo cinematografico della DC? Al momento tutto sembra puntare verso il sì. Il filmmaker ha detto durante la promozione stampa del lungometraggio che non prova alcun ardente desiderio di tornare dietro alla macchina da presa di un cinecomic , e ha anche puntualizzato che la Warner non è intenzionata a realizzare altre pellicole insieme a lui . Quello che sappiamo allo stato attuale delle cose è cheè il primo di una serie di progetti cheha in serbo con Netflix dopo che la Warner è stata la sua casa per quasi 15 anni, fin dall’uscita di 300 avvenuta nel 2007.

Eppure, in una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha ammesso di non aver del tutto perso la speranza in un Justice League 2. Ecco la sua dichiarazione in merito:

Cerco sempre di domandarmi “Cos’era più probabile?”. Che la Warner Bros mi domandasse di realizzare un sequel della Justice League? O che avrebbero resuscitato un film vecchio di tre anni e speso milioni di dollari per ripristinarlo in base a quella che era la mia idea originale e poi distribuirlo effettivamente? Personalmente, pensavo che il sequel fosse uno scenario più plausibile rispetto a quello che si è poi effettivamente verificato. Ergo, alla luce di ciò, di dico “Chi può dire cosa ci riserva il futuro?”.

Delle sue idee circa il prosieguo della storia della Justice League, Zack Snyder ha parlato anche con noi di BadTaste nell’intervista che trovate linkata qua sotto.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

