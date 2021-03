Durante la promozione stampa della sua, Zack Snyder ha anche inevitabilmente parlato di quelli che erano i suoi progetti circa il prosieguo delle pellicole ambientate nell’universo cinematografico della DC Comics. Lo ha fatto anche con noi nel corso della videointervista che trovate linkata più in basso.

Nel corso di una chiacchierata fatta con Esquire, Zack Snyder ha ammesso che un eventuale Justice League 3 sarebbe stato un film fortemente basato sul personaggio di Superman:

Il capitolo finale sarebbe stato un film molto basato su Superman. Un capitolo finale, il terzo, della Justice League avrebbe proposto una larga fetta di storia incentrata su Superman intento a risolvere la situazione. Se Batman fosse morto, la responsabilità di diventare il leader de facto sarebbe stata sua. Wonder Woman sarebbe diventata la regina di Themyscira e avrebbe condotto le amazzoni in guerra contro Darkseid. E Arthur avrebbe condotto le armate di Atlantide. Superman sarebbe stata la guida della Justice League e delle armate degli uomini. Sarebbe passato dall’essere questo feroce Superman in chiave berserk a uno più benevolo. Per me si sarebbe trattato di una traiettoria narrativa interessante per lui perché, tradizionalmente, Superman è uno di quei personaggi che, per la gente, non cambiano mai molto.

Parlando con MTV (via YouTube) aggiunge poi:

Ho i titoli dei film nei miei taccuini, probabilmente mi sono segnato tutto – lo faccio per tutti i miei film – ci sarà almeno una pagina di titoli che mi sono venuti in mente. E sì, non si sarebbero intitolati Justice League 2 e 3.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

