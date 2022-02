Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter Roy Lee, Andrew Trapani e Steven Schneider (It, Winchester, Paranormal Activity) produrranno un adattamento cinematografico delle opere letterarie fantasy scritte da Karl Edward Wagner con protagonista

Le avventure del guerriero, stregone, predone e conquistatore Kane iniziano con una pubblicazione del 1973 ed è stato protagonista in 20 tra romanzi e racconti

Come riportato da Wikipedia: Le avventure di Kane coprono un vastissimo arco di tempo del suo mondo pre-medievale. In alcuni racconti seguenti di Wagner, Kane fa la sua comparsa anche nel mondo contemporaneo, come spacciatore in Lacunae e come ambiguo magnate dell’editoria in “At First Just Ghostly”.

Kane viene spesso paragonato a Conan il Barbaro di Robert Ervin Howard (in parte anche grazie al fatto che Wagner scrisse delle storie su Conan) ma presenta delle grosse differenze dovute al suo carattere più subdolo e riflessivo di quello del “Cimmero”, oltre a non condividerne la repulsione per la stregoneria.

