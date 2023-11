A sorpresa, la Sony ha annunciato oggi che Jackie Chan e Ralph Macchio torneranno a ricoprire i loro ruoli in un nuovo film di Karate Kid.

I due attori sono stati protagonisti di alcuni film della saga usciti a decenni di distanza e questa volta appariranno insieme.

Jonathan Entwistle, meglio noto per aver lavorato alle serie I’m Not Okay with This e The End of the F***ing World, siederà in cabina di regia.

I due attori hanno annunciato in un video che è iniziata la ricerca di un attore cinese che interpreti il “nuovo karate kid protagonista”:

Il quinto film della saga, The Karate Kid – La leggenda continua, uscì dodici anni fa, nel 2010, e venne diretto da Harald Zwart. Fungeva da reboot e raccolse ben 359 milioni di dollari in tutto il mondo, ma la Sony non realizzò un sequel nell’immediato.

Nella pellicola compariva Jackie Chan nei panni di Mr. Han, ruolo in tornerà per la pellicola presto in fase di riprese accanto a Ralph Macchio, il Daniel Larusso dei film originali.

La Sony aveva fissato la data di uscita del nuovo film al 7 giugno 2024, ma visti i tempi dilatati uno slittamento è decisamente probabile.

