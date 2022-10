Keanu Reeves torna a parlare del personaggio Marvel che amerebbe interpretare

Keanu Reeves, malgrado alcuni passi falsi fatti in quei dieci anni scarsi che hanno preceduto l’arrivo del primo John Wick, è una delle star più di successo e amate dal pubblico fin da quando, fra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, la sua celebrità è esplosa grazie a pellicole quali Bill & Ted’s Excellent Adventure, film noto soprattutto negli Stati Uniti, e Point Break, cult action di Kathryn Bigelow che lo rese noto a livello internazionale.

E, come avviene oggigiorno con tutti gli attori e le attrici particolarmente amate dal pubblico, sono molte le persone che lo vorrebbero vedere nei panni di un qualche supereroe della Marvel.

In un recente intervento al Jimmy Kimmel Live, Keanu Reeves ha affrontato la questione parlando anche di quale personaggio Marvel gradirebbe interpretare: Ghost Rider.

È molto interessante la maniera con la quale i film della Marvel si sono sviluppati e hanno a che fare con qualcosa di realmente spettacolare. Sarebbe grandioso entrare a far parte di quel mondo. Chi vorrebbe interpretare il Keanu Reeves di dieci anni? Penso che probabilmente vorrebbe essere Ghost Rider.

Anche se, attualmente, non ci sono indicazioni su un possibile ingresso dell’attore in un cinecomic basato sul pantheon della Casa delle Idee, è notizia recente quella relativa al ritorno di Keanu Reeves nel sequel di Constantine che, come la pellicola originale del 2005, verrà diretto dal regista Francis Lawrence (attualmente impegnato nel prequel di Hunger Games, Ballata dell’usignolo e del serpente).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Keanu Reeves in un cinecomic Marvel?

FONTE: Jimmy Kimmel su YouTube