Nel corso del ben noto format video di GQ in cui le star ripercorrono i momenti più iconici delle loro carriere, Kevin Costner ha ricordato la lavorazione di una ben nota scena di Balla coi lupi, quella della caccia ai bisonti.

L’attore e regista racconta:

Eravamo anche insicuri circa il solo riuscire a trovare i bisonti. E alla fine li abbiamo trovati in mezzo al South Dakota. Tanto per cominciare ero così grato che esistessero ancora, colo che poi in secondo luogo ho dovuto negoziare con l’allevatore. “Mi permetterai di inseguirli?”. Era l’ex vice governatore dello stato, quindi era un tipo con una mentalità piuttosto aperta, ma ha detto “Vuoi inseguire i miei bisonti?”. Ero giovane, e alla fine ha accettato “Va bene, li inseguiremo, li inseguiremo” e a quel figlio di pu**ana vorrò sempre bene. Aveva qualcosa come 80 anni, è salito sul suo camion, ha preso altri cinque camion, ha preso un elicottero, e abbiamo iniziato a inseguirli per sei giorni.

Al sesto giorno, finalmente tutti i bisonti si sono fermati. Stavo aspettando di lavorare quel giorno, avevano tutti fermato il branco. L’elicottero è sceso in basso e si è trovato faccia a faccia con questo bisonte, proprio come sto guardando questa telecamera, circa 3 metri più indietro. Stavano facendo di tutto per far correre i bisonti, ma non correvano. Ed ecco che questo finalmente ha caricato l’elicottero, l’elicottero si è sollevato, lo ha mancato appena […] È stato veloce, è stato spaventoso, ed è stato, come dici tu, bellissimo. È qualcosa che non dimenticherò mai.

Ricordo che dopo la prima volta che li abbiamo inseguiti, non andò molto bene. Mi hanno detto che i bisonti non correvano in discesa. Dovevi farli correre in salita, il che sembrava un po’ strano, ma ho detto, “Va bene”, d’altronde erano loro gli esperti. Li abbiamo fatti correre in salita la prima volta. Potevo capire quanto tutti fossero tesi, tutti erano nervosi. Sono andati dappertutto. E ho realizzato che “Accidenti, non abbiamo ottenuto troppo girato di questa cosa!”. E avevamo 3.500 bisonti.