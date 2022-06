Visto che pere i Marvel Studios gli “What if?” sono pane quotidiano, l’indiscrezione arrivata online qualche ora fa non deve stupire più di tanto anche se ha a che fare con uno scenario decisamente più realistico e plausibile di quello popolato da Defender Strange.

Si tratta di una “timeline” alternativa in cui il boss dei Marvel Studios ha lasciato la divisione cinematografica della Casa delle Idee per andare a supervisionare i cinecomic DC Comics della Warner Bros.

Se state seguendo gli ultimi aggiornamenti circa quello che sta accadendo in casa Warner Bros. Discovery, sapete bene che la nuova entità nata dalla fusione di WarnerMedia e Discovery sta andando incontro a una serie di aggiustamenti di rotta in materia di struttura interna e pianificazione cinematografica, dai cinecomic a Harry Potter.

Nella sempre interessante newsletter di Matthew Belloni, Puck, l’informato insider spiega che David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, potrebbe fare un “nuovo tentativo” con Kevin Feige.

Un nuovo tentativo? Sì, avete letto bene. Nella newsletter Belloni scrive:

Zaslav potrebbe fare un altro tentativo con Kevin Feige che, mi è stato detto, aveva parlato seriamente con la Warner qualche anno fa, quando stava cercando di sfuggire alla folle supervisione dell’allora CEO della Marvel Ike Perlmutter (Bob Iger e Alan Horn, in maniera intelligente, presero le parti di Feige).

Se ben ricordate, nei primi anni di esistenza, grossomodo fino a prima dell’uscita nei cinema di Captain America: Civil War, Kevin Feige e i Marvel Studios erano subordinati alle decisioni prese dalla casa madre Marvel Entertainment e al volere del già citato CEO Ike Perlmutter e del comitato creativo presieduto da fumettisti come Brian Michael Bendis, Dan Buckley e Joe Quesada (in aggiunta al presidente di ME Alan Fine). Poi la Disney ha messo fine a tutto ciò stabilendo che i Marvel Studios avrebbero dovuto fare riferimento alla Walt Disney Pictures e non alla Marvel Entertainment.

A quanto pare però, in mezzo a questa “guerra civile” interna alla Marvel, la Disney ha rischiato di perdere addirittura il deus ex-machina del redditizio franchise cinematografico. David Zaslav proverà davvero a cercare di strappare via il produttore portandolo in casa DC Comics? Staremo a vedere.

