Kevin Smith loda James Gunn per la “grazia” con cui risponde ai tanti messaggi di odio

Durante il suo podcast Fatman Beyond, Kevin Smith ha lodato James Gunn per la “grazia” con cui risponde ai tanti messaggi di odio e accuse che sta ricevendo in questo momento.

Da quando è stato nominato alla guida della neonata DC Studios, il regista non ha smesso di essere attivo sui social per interagire coi fan e dare novità sui piani per il futuro, senza mai scomporsi. Il collega apprezza molto questo aspetto, dichiarando che non sarebbe assolutamente in grado di fare altrettanto:

L’ho visto rimanere fedele alle sue idee: Dice: “So che la gente si arrabbierà; so che la gente chiederà la mia morte e cose del genere, ma non mi lascerò impressionare dal chi dice cose cattive. Abbiamo un piano e ci sarà un periodo di transizione, ma ci arriveremo“. Quel tipo è… Ricordate il libro “Sei un uomo migliore di me, Gunga Din“? Io crollerei! Marc [Bernardin, co-conduttore del podcast] mi ha visto la settimana scorsa: qualcuno mi ha detto “Avresti dovuto morire per l’infarto!“. E per venti fott*ti minuti ero tutto [fa una faccia piangente]. James Gunn è l’epicentro di un numero di accuse e di odio di gran lunga superiore al mio, persino con Master of the Universe, che ci crediate o meno. Ed è il ritratto della grazia sotto pressione. E non in un modo merd*so e aggressivo: sta dando risposte reali alle domande, come se ci fossero delle novità, vedo così tante notizie dai suoi tweet e altro. È molto coraggioso. Meno male che non hanno scelto me per fare quel lavoro; nel momento in cui qualcuno mi avesse detto: “Sei uno stronzo!”, avrei detto: “Peter [Safran, co-amministratore della DC Studios insieme a Gunn]! Mi licenzio [pianti finti]!”.

