Cominciano ad arrivare le prime critiche a Killers of the Flower Moon, l’ultimo film di Martin Scorsese. E uno dei primi a esporsi è Christopher Cote, un consulente linguistico Osage, che ha lavorato alla realizzazione del film. Anche se, a onor del vero, Cote è soddisfatto del film e del lavoro del regista, ha comunque alcuni appunti su ciò che avrebbe preferito veder rappresentato.

Racconta Cote in un’intervista con The Hollywood Reporter:

Come Osage volevo davvero che questo film fosse dalla prospettiva di Mollie e sull’esperienza della sua famiglia, ma penso sarebbe stato necessario un Osage per fare questo. Dal momento che Martin Scorsese non è un Osage penso abbia fatto un ottimo lavoro rappresentando la nostra gente, ma questa storia è raccontata in gran parte dalla prospettiva di Ernest Burkhart, gli hanno dato questa coscienza e lo hanno rappresentato come se ci fosse dell’amore. Ma quando qualcuno cospira per uccidere la tua famiglia, quello non è amore. Penso che alla fine la domanda che ti lascia è: Per quanto tempo ti compiacerai del razzismo? Per quanto tempo non parlerai?