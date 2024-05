Hong Chau recita accanto a Emma Stone, Willem Dafoe e Jesse Plemons nel nuovo film di Yorgos Lanthimos Kind of Kindness, al Festival di Cannes in questi giorni.

E proprio mentre si trova a Cannes, in un’intervista con THR, Hong Chau racconta come è stata ingaggiata per il film, in un momento molto difficile per lei:

Lo ricordo molto bene, in realtà, perché ero appena tornata dal Festival del Cinema di Venezia per The Whale, e ho preso il COVID per la prima volta. Avevo iniziato a sentirmi male proprio prima di prendere il volo per tornare a casa e ho fatto un test COVID che risultava negativo. Quando sono arrivata a casa e ho fatto un altro test, ero positiva. Ero chiusa nella nostra stanza degli ospiti perché stavo facendo la quarantena lontano dalla mia famiglia. Mia figlia non aveva ancora 2 anni, quindi era ancora molto attaccata a me, quindi non volevo che sapesse che ero a casa. Così mi sono chiusa nella stanza degli ospiti e lei non aveva idea che fossi a casa per tutto il tempo. Potevo sentire i suoi piccoli piedi correre fuori dalla mia porta, ed era così doloroso. Il mio agente mi ha chiamato mentre mi nascondevo nella stanza degli ospiti e mi ha detto: “Yorgos Lanthimos vuole parlarti del suo prossimo film. Va bene se do il tuo indirizzo email?” E io ho detto: “Certo!”

Continua:

Mi ha mandato la sceneggiatura insieme a una piccola nota in cui diceva di aver visto Showing Up, il film di Kelly Reichardt. Non avevo idea, ma sono amici. Due registi molto diversi, ma amano e rispettano il lavoro l’uno dell’altro. È così che ha pensato a me per Kinds of Kindness. Abbiamo parlato ed ero così entusiasta di scoprire che avrebbero girato a New Orleans. Ho pensato: “Stai scherzando? Mi stai prendendo in giro. Sono cresciuta a New Orleans!” È stata davvero una cosa così emozionante mentre ero in un periodo molto buio.

Kind of Kindness uscirà in Italia il 6 giugno. Stando a quello che dice la sinossi ufficiale, il film segue un uomo che cerca di liberarsi dal suo percorso predeterminato, un poliziotto che mette in discussione il comportamento di sua moglie dopo il suo ritorno da un presunto annegamento, e una donna che cerca di rintracciare una rinomata guida spirituale.

