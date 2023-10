I mondi di Argylle – La super spia e Kingsman un giorno entreranno i collisione? È l’auspicio di Matthew Vaughn, che in una recente intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused ha parlato delle sue ambizioni:

Come ho già detto, di Argylle arriverà anche il libro, poi abbiamo in progetto Argylle 2. C’è un universo in sviluppo, quello che intendiamo fare con [la casa di produzione] Marv è un po’ quello che fa la Marvel, con le spie al posto dei supereroi. Quindi abbiamo Kingsman sulla sinistra, Argylle sulla destra e una terza idea per qualcosa al centro. Ci sono queste saghe concorrenti in una galassia che un giorno potrebbero incontrarsi.

Previsto inizialmente per il 2023, Argylle arriverà al cinema il 2 febbraio 2024 (in Italia il 1 febbraio) e poi debutterà in streaming su Apple TV+.

