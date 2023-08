In un lungo profilo su Esquire dedicato a Aaron Taylor-Johnson ed evidentemente già programmato prima dello slittamento di un anno di Kraven il Cacciatore (dal 6 ottobre 2023 al 30 agosto 2024), scopriamo alcuni dettagli sul nuovo cinecomic della Marvel, che si è già mostrato in un violento primo trailer.

Nell’articolo scopriamo che il film diretto da J.C. Chandor è ambientato prima dell’incontro tra Kraven e Spider-Man ed è incentrato soprattutto sulla relazione del giovane Sergei (Johnson) con suo padre gangster, interpretato da Russell Crowe. Chandor però spiega che il triste destino a fumetti del personaggio ha definito l’intero approccio al film:

Probabilmente Sony non vuole che io inizi con questo… ma la sua storia è una tragedia. Se avrete fatto bene attenzione al film, quando inizieranno a scorrere i titoli di coda non avrete certo la sensazione che questa situazione andrà a finire bene.

Il film quindi prevede una continuazione, che però potrebbe non essere realizzata se il film dovesse avere il destino di Morbius al box-office anziché quello di Venom.

Taylor-Johnson ha spiegato al magazine che, per calarsi nella parte di Kraven in maniera realistica, ha preso molta massa muscolare, ha imparato a correre come un quadrupede, e ha persino affiancato un cacciatore di cervi per “capire il turbamento emotivo e il senso di colpa che scaturisce il porre fine a una vita”, oltre a passare del tempo con il controverso ambientalista Damian Aspinall. Il motivo per cui si è sottoposto a tutto ciò è presto detto:

Quando dici cose come “sono il più grande cacciatore di tutti i tempi” devi sapere molto bene, dentro te stesso, che lo stai dicendo con realismo e profondità. Deve sembrarti possibile e plausibile.

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore vede nel cast anche Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero).

