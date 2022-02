L’ Hollywood Reporter segnala un’interessante notizia di casting collegata a, il cinecomic della Sony Pictures basato sul personaggio della Marvel, la cui uscita nei cinema è attualmente fissata per il 13 gennaio del 2023.

L’importante magazine scrive che Russell Crowe si è unito al cast della pellicola che vedrà Aaron Taylor-Johnson nei panni del personaggio che dà il titolo al film. I dettagli della parte di Russell Crowe non sono ancora noti anche se s’ipotizza che possa trattarsi di un membro della famiglia di Kraven.

Per Russell Crowe non si tratta della prima volta alle prese con un lungometraggio basato su un fumetto visto che apparirà anche nei panni di Zeus in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, anche se si tratterà di una piccola parte. Presumibilmente, in Kraven il Cacciatore si tratterà di qualcosa di più sostanzioso.

Per Aaron Taylor-Johnson è terzo ruolo in una pellicola tratta da un fumetto dopo quelli di Kick-Ass 1 e 2 e dopo essere stato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron, diretto da Joss Whedon per i Marvel Studios.

Kraven il Cacciatore vedrà J.C. Chandor (Triple Frontier, Margin Call e A Most Violent Year) dietro alla macchina da presa e sarà prodotto da Matt Tolmach. Il film sarà basato su uno script di Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk.

Quanto attendete la pellicola Sony basata sul personaggio della Marvel e cosa ne pensate dell’ingresso di Russell Crowe nel cast? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

