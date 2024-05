Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Kristen Stewart e Oscar Isaac saranno i protagonisti di Flesh of the Gods, un thriller a tema vampiri che sarà diretto da Panos Cosmatos , il regista meglio conosciuto per l’horror del 2018 Mandy.

Scritto da Andrew Kevin Walker (Se7en) il film si ambienta a Los Angeles negli scintillanti anni ’80.

Secondo i produttori, la storia segue una coppia sposata, Raoul (Isaac) e Alex (Stewart), che ogni sera scendono dal loro lussuoso condominio in un grattacielo e si dirigono in un elettrizzante regno notturno della Los Angeles degli anni ’80. Quando incontrano la donna misteriosa ed enigmatica e la sua cabala festaiola, Raoul e Alex vengono sedotti da un mondo affascinante e surreale di edonismo, emozioni e violenza.

Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.

