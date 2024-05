In copertina per Porter magazine, Kristen Stewart ha voluto sottolineare l’ipocrisia di Hollywood nel darsi la pacca sulla spalla per fare il minimo indispensabile, sottolineando come il continuo rimarcare di essere contro il patriarcato sia una mera facciata e di come in realtà, quando si parla di donne, secondo lei l’industria punti sempre solo a pochi nomi noti su cui investire:

C’é questo modo di pensare a Hollywood che se spuntiamo tutte le caselle giuste, allora abbiamo sconfitto il patriarcato. Per loro è facile uscirsene vantandosi di avere nuovi film in arrivo realizzati da Maggie Gyllenhaal o Margot Robbie, ma poi li guardi e ti ritrovi a pensare che, ok, wow, hai scelto quattro donne, complimenti! E sono donne che adoro, le ammiro tantissimo, ma mi sembra tutto davvero falso. Se ci congratuliamo tra di noi ogni volta che pensiamo di avere allargato e ampliato le nostre vedute e la nostra prospettiva, quando invece non abbiamo fatto abbastanza, è lì che allora smettiamo di ampliare i nostri orizzonti.

