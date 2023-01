Kumail Nanjiani spiega perché vuole interpretare l’eroe DC Ambush Bug

Durante un episodio di Happy, Sad, Confused, Kumail Nanjiani ha parlato non solo del suo ruolo nell’Universo Marvel, ma anche della DC Comics.

L’attore ha spiegato che non gli dispiacerebbe interpretare l’eroe della DC Irwin Schwab anche noto come Ambush Bug:

Mi piacerebbe interpretare un personaggio… hai presente la DC Comics? Conosci Ambush Bug? No, ok. Io voglio fare un film su Ambush Bug… è questo giornalista molto bizzarro.

L’attore ha poi spiegato il motivo:

Non ci sarebbe pressione, non so se mi spiego. Se interpretassi Superman, visto che le persone hanno un’idea molto specifica di Superman, si arrabbierebbero se non coincidesse con l’idea che hanno. Nel caso di Ambush Bug a nessuno importerebbe.