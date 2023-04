Nonostante i due Oscar vinti, quello per la Miglior attrice non protagonista andato a Kim Basinger e quello per la Migliore sceneggiatura non originale a Brian Helgeland e Curtis Hanson, e nonostante il fatto di essere stato letteralmente osannato dalla critica e amato dal pubblico, c’è qualcuno che pare proprio non essere un grande estimatore di L.A. Confidential, il noir diretto da Curtis Hanson, regista morto nel settembre del 2016 a 71 anni.

Si tratta di James Ellroy, l’acclamato scrittore del romanzo su cui la pellicola si basa. Intervistato dal Los Angeles Times ha spiegato senza tanti giri di parole:

Le persone amano L.A. Confidential. Ma penso che sia una stupidata enorme. Penso che sia Russell Crowe che Kim Basinger siano impotenti in quel film. Il regista ormai è morto, quindi posso denigrare il film.

A seguire potete leggere la sinossi del film:

Los Angeles, primi anni ‘50: una città accattivante, piena di promesse e di lusinghe, in corsa verso un futuro che sembra dorato…Ma la facciata nasconde torbidi intrighi, dove malavita, polizia, stampa e società fanno a gara di doppiezza e malvagità. Tra efferati massacri, misteriose ragazze-squillo e scandali giornalistici, tre poliziotti diversissimi, accomunati solo da un fondamentale senso della giustizia, lotteranno per far emergere la verità. Il romanzo di James Ellroy, nella sceneggiatura di Brian Helgeland e del regista Curtis Hanson, diventa sullo schermo un noir raffinatissimo dall’incredibile impatto visivo. Un vero capolavoro giustamente candidato a 9 Premi Oscar®, fra i quali Miglior Film e Miglior Regia, e vincitore delle statuette nelle categorie Miglior Attrice Non Protagonista (una splendida Kim Basinger, premiata per questa interpretazione anche con il Golden Globe) e Miglior Sceneggiatura Non Originale.

FONTE: Los Angeles Times

