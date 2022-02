Durante una chiacchierata con The Independent ha parlato del film Disney di “” ammettendo un certo rimpianto per il trattamento del suo Le Tont.

All’epoca dell’uscita del film si era parlato molto di un momento in cui il suo personaggio si sarebbe rivelato omosessuale, ma altro non era che un breve momento di ballo con un altro uomo.

A ripensarci, Gad si sente in colpa:

Non abbiamo fatto abbastanza per ottenere dei riconoscimenti, non abbiamo fatto abbastanza per dire: “Guardate quanto siamo coraggiosi“. RimpianGo che sia diventato: “Il primo momento esplicitamente gay della Disney” perché non era quella la nostra intenzione […] e francamente non credo di aver reso giustizia a ciò che dovrebbe essere un vero personaggio gay in un film Disney.