La bella estate, il nuovo film di Laura Luchetti, debutterà in anteprima alla 76 esima edizione del Locarno Film Festival, che si terrà dal 2 al 12 agosto nella cittadina svizzera.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, La bella estate vede tra i protagonisti Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca.

LA BELLA ESTATE, LA TRAMA

Torino, 1938.

A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità.

Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze.

Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

“La bella estate – racconta Laura Luchetti – è un film sul corpo di una ragazza che cambia e si trasforma, spinto dal desiderio di esistere, di essere visto e amato. Ginia, la nostra protagonista, è una giovane donna che somiglia così tanto a una ragazza di oggi, in quel momento della vita in cui si diventa adulti, si trattiene il respiro e si mette in atto la libertà più grande, quella di scegliere come amare“

LA BELLA ESTATE – nella foto Yile Yara Vianello e Deva Cassel – (c) Kino produzioni

LA BELLA ESTATE – (c) foto di Matteo Vieille

