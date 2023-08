La casa dei fantasmi arriverà in Italia il 23 agosto. Negli States il film, uscito il 28 luglio, non ha ottenuto il successo che sperava.

Basato sulla popolare attrazione dei parchi Disney, il film è diretto da Justin Simien il quale si è detto pronto a ritornare nel mondo dei parchi divertimenti. In un’intervista con Screen Rant a margine del San Diego Comic-Con il regista ha infatti rivelato quale altra attrazione gli piacerebbe portare sullo schermo:

Captain EO, andiamo! Lo so che è fuori dai giochi, okay? Lo so che non è tecnicamente una giostra, ma sono pronto. Ho bisogno di canzoni e balli e ho bisogno di un po’ di jerry curl juice fuori nello spazio immediatamente.