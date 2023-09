Costruita a Brentwood nel 1929, la casa di Marilyn Monroe sarà presto demolita, stando al New York Post, perché gli attuali proprietari hanno deciso di ristrutturarla completamente.

Si tratta dello stesso edificio in cui fu rinvenuto il corpo dell’attrice la mattina del 4 agosto 1962 dopo essere morta per overdose. Fu lei ad acquistare la casa all’età di 36 anni dopo il suo terzo matrimonio.

Nonostante sia particolarmente significativa nella storia di Hollywood, sembra che la proprietà non abbia ricevuto lo status di bene di importanza culturale, perciò non dovrebbero esserci opposizioni da parte dell’ufficio urbanistica di Los Angeles, anche se i lavori non hanno ancora ottenuto il via libera.

Marilyn Monroe acquistò la sua residenza nel 1962 alla somma di 75.000 dollari, mentre il suo attuale proprietario – che ha disposto la demolizione – ha sborsato una cifra ben più alta, pari a 7,25 milioni di dollari.

Fonte: The Wrap

