Secondo quanto riportato da Deadline Cooper Hoffman (Licorice Pizza) e David Jonsson sarebbero in trattative per entrare nel cast dell’adattamento cinematografico di La Lunga Marcia, il libro scritto nel 1979 da Stephen King sotto lo pseudonimo di Richard Bachman.

Alla regia del lungometraggio, ricordiamo, troveremo Francis Lawrence (Hunger Games).

La Lunga Marcia è arrivato nelle librerie americane nel 1979, dodici anni dopo essere stata concepita da Stephen King mentre si trovava all’Università.

Scritto da James Vanderbilt (Zodiac), il film verrà da lui prodotto assieme a Bradley Fischer e William Sherak per la New Line Cinema. La storia è ambientata in un futuro distopico dove cento ragazzi vengono scelti per una “lunga marcia”: devono camminare a una media di 6 chilometri l’ora e ricevere meno di tre avvertimenti l’ora, altrimenti verranno uccisi sul colpo. L’ultimo che sopravviverà otterrà ciò che vuole per il resto della sua vita. Nonostante la situazione disperata, i ragazzi vivono la marcia con un grande e inatteso spirito di squadra.

Vi ricordiamo che la New Line Cinema ha prodotto anche i due film di IT ed è al lavoro su Le Notti di Salem con James Wan.

