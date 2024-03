Scott Derrickson dirigerà un adattamento per la Universal di La morte corre sul fiume, tratto dal romanzo omonimo di Davis Grubb (1953). La storia è quella di un serial killer, Harry Powell, che cela la sua vera natura spacciandosi per un pastore protestante. L’uomo deciderà di sposare una vedova solo per poter avere accesso alla fortuna lasciatale dal marito, ma dovrà fare i conti con i due figli della donna.

Nel 1955 uscì un primo adattamento di La morte corre sul fiume, diretto da Charles Laughton e con protagonista Robert Mitchum.

La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Derrickson in collaborazione con C. Robert Cargill, mentre Peter Gethers produrrà il film tramite la sua KramMar Delicious Mystery Productions e insieme a Amy Pascal.

FONTE: Deadline

