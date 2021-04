Dopo, in gara ai prossimi Oscar,dirigerà un adattamento cinematografico di(Night of Camp David), romanzo politico di Fletcher Knebel pubblicato nel 1965.

La notizia arriva dall’Hollywood Reporter secondo cui il regista dirigerà il film per la Universal Pictures, lo studio dietro i suoi film di Bourne. Sarà anche produttore con Gregory Goodman, con cui ha di recente lavorato proprio per Notizie dal mondo. Jon Mercurio, sceneggiatore televisivo (di progetti come Bodyguard con Richard Madden) scriverà la sceneggiatura.

Il libro, di fantapolitica, narra la storia di un presidente mentalmente instabile vittima di paranoia.

Notizie dal mondo, la sinossi ufficiale del film di Paul Greengrass:

Cinque anni dopo la fine della Guerra civile, il capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), veterano di tre guerre, si sposta di città in città raccontando storie vere e condividendo le ultime notizie su presidenti e regine, faide epiche, catastrofi terribili e avventure mozzafiato da ogni angolo del globo. Nelle pianure del Texas il suo destino si incrocia con quello di Johanna (Helena Zengel, Systemsprenger), una bambina di 10 anni catturata dalla tribù dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro. Johanna, ostile verso un mondo che non conosce, sta per essere riconsegnata agli zii contro la propria volontà. Kidd accetta controvoglia di consegnare la bambina ai legittimi custodi. Durante un viaggio di centinaia di miglia attraverso l’implacabile natura selvaggia, i due protagonisti affrontano insieme incredibili sfide lanciate da forze umane e naturali, mentre sono alla ricerca di un luogo che entrambi possono chiamare casa.

