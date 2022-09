La Paramount rimuove Star Trek 4 dal calendario dei film in uscita

Brutte notizie per la saga cinematografica di Star Trek: il 4° film prodotto da J.J. Abrams programmato per il 22 dicembre 2023 è stato infatti rimosso dal listino della Paramount.

La notizia inevitabile arriva a un mese dall’uscita di scena del regista Matt Shakman, scelto per dirigere il progetto, ma che poi è stato reclamato dalla Marvel per il film sui Fantastici Quattro. In attesa di un nuovo regista e che tutti i contratti con gli attori vengano siglati (Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg), è allora inevitabile che la data d’uscita slitti.

L’ultimo film della saga, diretto da Justin Lin, è arrivato al cinema nel 2016 e ha incassato solamente 343,5 milioni di dollari. Il franchise ha trovato però nuova linfa grazie alle serie televisive e conta in diversi stadi di sviluppo ben cinque prodotti: Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds.

