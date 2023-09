La Universal Pictures ha messo in cantiere un film di La signora in giallo (Murder, She Wrote), la celebre serie con Angela Lansbury nelle vesti di Jessica Fletcher.

Le sceneggiatrici di Dumb Money Schuker Blum e Rebecca Angelo scriveranno il film che sarà prodotto da Amy Pascal.

Le due sceneggiatrici sono salite a bordo del progetto prima dello sciopero, perciò non si metteranno all’opera finché la WGA non avrà trovato un accordo.

La signora in giallo, che ha debuttato sugli schermi il 30 settembre 1984, è uno dei più grandi successi nella storia delle serie televisive in tutto il mondo con oltre 23 milioni di spettatori sintonizzati sugli schermi americani per seguire le avventure poliziesche di Jessica Fletcher.

Anni fa, ricordiamo, era in sviluppo un reboot televisivo targato NBC che avrebbe dovuto avere come protagonista Octavia Spencer, ma poi non è più entrato in produzione.

Che ne pensate dello sviluppo di un film di La signora in giallo? Lasciate un commento!

Fonte: Variety

