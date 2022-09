La Sirenetta: Twitter sospende un utente che aveva condiviso il trailer con la versione “aggiustata” di Halle Bailey

Continuano le reazioni negative al trailer del live action di La Sirenetta, pubblicata in occasione della D23 Expo.

Nel film, la protagonista è interpretata da Halle Bailey e, nei giorni scorsi, un utente Twitter, @vandalibm, ha pubblicato una clip modificata del trailer in cui ha modificato i tratti della cantante e attrice.

Il suo account risulta al momento sospeso, ma di seguito potete vedere il video condiviso da altri utenti:

🎶"Wish I could be part of that AI"🎶 pic.twitter.com/C1V8xogBgq — Seraphim Rising (@OccupyWpg) September 12, 2022

Nel post originale, @vandalibm sosteneva inoltre che Ariel era stata “aggiustata” e che anche l’intero film avrebbe potuto essere “aggiustato” in 24 ore al momento dell’uscita nel maggio 2023.

“Questo è puramente a scopo educativo, per favore non fraintendetelo in modo razzista“, aveva aggiunto l’utente. “Sono solo stupito dall’amico con un alto QI che lavora con l’intelligenza artificiale e dalle cose che riesce a fare, e volevo mostrare alle persone il suo campo di studi“.

La clip ha suscitato un’ampia indignazione su Twitter, dove ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio. Gli utenti non solo sono rimasti sbalorditi dal fatto che qualcuno abbia reso bianca la pelle di Bailey e ne abbia cambiato i connotati, arrossandole anche i capelli in modo cartoonesco, ma hanno anche sottolineato l’ironia del fatto che non ha invece apportato alcuna modifica alla sua voce.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone. L’uscita è fissata al 23 maggio 2023.

