La storia infinita, il romanzo fantasy dello scrittore tedesco Michael Ende pubblicato per la prima volta nel 1979, si appresta a tornare al cinema a qualche decennio di distanza dal leggendario adattamento del 1984 diretto da Wolfgang Petersen.

A occuparsi della cosa sarà la casa di produzione anglo-australiana See-Saw fondata nel 2008 e divenuta famosa nel 2011 grazie al trionfo commerciale e alla Notte degli Oscar de Il discorso del Re (più di recente ha prodotto anche acclamate serie TV come Slow Horses ed Heartstopper). L’ambizione, naturalmente, è quella di dare vita a un franchise che verrà sviluppato come frutto degli accordi siglati con la Michael Ende Productions, la società che gestisce gli interessi dello scrittore morto nel 1995. Variety scrive che la Michael Ende Productions aveva ricevuto dimostrazioni d’interesse da tutto il mondo negli ultimi anni, comprese major e piattaforme di streaming.

Ian Canning di See-saw commenta così l’operazione:

Questa storia è così contemporanea e senza tempo che ha davvero l’opportunità di essere raccontata in modo fresco e nuovo. Parte della particolarità del libro è che puoi tornarci in momenti diversi della tua vita e trovare significati diversi. È meraviglioso avere l’opportunità di offrire una prospettiva nuova che avrà strati e significati inediti per il pubblico. Crediamo semplicemente che ogni generazione meriti il proprio viaggio a Fantàsia.

Ralph Gassmann di Michael Ende Productions aggiunge.

Siamo stati completamente sommersi dall’interesse dell’industria televisiva e cinematografica negli ultimi anni. Ma è stato solo circa quattro o cinque anni fa che abbiamo sentito fosse giusto tornare a Fantàsia con attenzione fresca e rinnovata. Così abbiamo esaminato centinaia e centinaia di richieste e abbiamo pensato, vediamo se troviamo un potenziale partner tra di loro così convincente da farci saltare sulla loro barca e intraprendere questa avventura folle. Sapevamo che dovevamo farlo nel modo giusto e trovare il partner adeguato e fortunatamente See-Saw rientra in questa categoria.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli produttivi del progetto né, tantomeno, il numero dei film in programma (che, in omaggio alla tradizione, verranno parzialmente girati in Germania).

All’epoca la pellicola di Petersen stabilì il record per il film più costoso mai prodotto in Germania con un budget di circa 25 milioni; ne incassò poi più di 100 in tutto il mondo (le cifre non sono, chiaramente, aggiornate al’inflazione).

