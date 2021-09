La Universal Pictures ha seguito la scia di Disney e 20th Century Studios nell’annuncio delle date di tutti i film previsti nel 2024, che saranno ben undici.

Lo studio non ne ha annunciato i dettagli, ma per il momento tra i film in arrivo nel 2024 citiamo lo spin-off di Mad Max su Furiosa, atteso per il 24 maggio, e Avatar 3, previsto per il 24 dicembre.

Ecco la lista integrale dei film:

Film evento Universal: 12 gennaio 2024

Film evento animato Universal: 9 febbraio 2024

Film evento Universal: 14 febbraio 2024

Film evento animatoUniversal: 22 marzo 2024

Film evento Universal: 10 maggio 2024

Film evento Universal: 21 giugno 2024

Film animato Illumination 3 luglio 2024

Film Blumhouse: 13 settembre 2024

Film evento animato Universal: 27 settembre 2024

Film Blumhouse: 18 ottobre 2024

Film evento Universal: 25 dicembre 2024

Per il momento non è chiaro se e quali dei titoli in questione arriveranno anche in contemporanea su Peacock come succederà con Halloween Kills.

È di poche ore fa la notizia che lo studio distribuirà il film animato di Super Mario a Natale 2022.

Nel cast vocale troveremo Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy in quelli della principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi, Jack Black sarà Bowser, Keegan-Michael Key presterà la voce a Toad, Seth Rogen sarà Donkey Kong e Sebastian Maniscalco (come già confermato) sarà invece Spike.

Fonte: Deadline