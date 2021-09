Secondo Variety , la Warner Bros è al lavoro sul remake di un classico:, il film con Whitney Houston e Kevin Costner la cui colonna sonora è diventata la più venduta di sempre (anche grazie all’iconico rifacimento di I Will Always Love You, originariamente di Dolly Parton, da parte della popstar).

Il nuovo film è in sviluppo per mano di Matthew Lopez, drammaturgo autore di uno degli spettacoli teatrali più acclamati degli ultimi decenni, The Inheritance. Nulla si sa, però, sul taglio che avrà questo nuovo film e su come verrà differenziato dall’indimenticabile originale.

Scritto da Lawrence Kasdan e diretto da Mick Jackson, Guardia del corpo è un vero classico ricco di suspense, tensione, romanticismo, pericolo e passione. Kasdan tornerà alla produzione del nuovo film, assieme a Dan Lin e Jonathan Eirich. Lin è al lavoro su un possibile remake dal 2011: in questo decennio si è parlato di coinvolgere nomi come Channing Tatum e Cardi B, o Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Questa la trama del film originale:

Rachel Marron è una superstar del mondo della musica e del cinema all’apice del successo. I fans vogliono vederla, ascoltarla, toccarla, ma uno di loro vuole ucciderla! È per questo che entra in scena l’esperto della sicurezza Frank Farmer (Kevin Costner), un professionista che non abbassa mai la guardia. Rachel è abituata ad avere il controllo sulla sua vita di successo. Entrambi si aspettano di poter gestire la situazione e di poter decidere cosa sia meglio fare. Quello che non si aspettano è innamorarsi.

Costato solo 25 milioni di dollari, il film ne incassò 400 milioni di dollari. La colonna sonora vinse il premio come album dell’anno ai Grammy, e due canzoni vennero nominate all’Oscar.

