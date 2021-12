Doponei panni di Eros in Eternals e nell’Universo Cinematografico della Marvel sarà la volta di

La domanda, allo stato attuale delle cose, è chiaramente priva di una risposta certa, ma la cantautrice e attrice, ora nei cinema italiani in House of Gucci di Ridley Scott (LEGGI LA RECENSIONE) ha parlato della possibilità di prendere parte a un cinecomic Marvel o DC in un’intervista fatta con Variety.

Lady Gaga ha spiegato che, qualora dovesse decidere di prendere parte a un progetto del genere, non si tratterebbe di una scelta fatta per battere cassa, ma bensì di una mossa ragionata e ponderata in base a quello che il film ha da offrire.

Ecco le sue parole:

Potrei. Per me è complicato dire che non farei qualcosa fondamentalmente perché, principalmente, non sono interessata a prendere parte a film che non hanno qualcosa di significativo da dire.

Insomma, come si suol dire, mai dire mai anche se, prima di dire di sì all’eventuale proposta, la star dovrebbe valutare il livello qualitativo del cinecomic in questione.

