È arrivata finalmente una decisione sulla causa intentata da Jennifer McBride contro Lady Gada per una ricompensa non corrisposta.

La giudice Holly J. Fujie ha stabilito che la cantante, all’anagrafe Stefani Germanotta, non dovrà risarcire la querelante corrispondendole 500.000 dollari visto il suo coinvolgimento indiretto nel rapimento dei cani.

Tutto è avvenuto, ricordiamo, nel 2021 quando Lady Gaga era a Roma per girare House of Gucci. All’attrice era arrivata una notizia particolarmente drammatica: Ryan Fischer, dog sitter e suo grande amico, era stato aggredito da due malviventi i quali avevano rapito due dei suoi tre bulldog francesi. L’uomo era stato ferito da un colpo di pistola al petto e di tutta la risposta la star aveva offerto mezzo milione di dollari perché le venissero restituiti i cani in forma assolutamente anonima.

Una donna chiamata Jennifer McBride aveva poi “trovato” i cani e li aveva portati al dipartimento di polizia, ma poi ad aprile 2021 era stata arrestata assieme ad altre quattro persone perché coinvolta in una relazione con il padre di uno dei sospettati dietro la sparatoria.

A dicembre 2022 si era poi appellata al principio di non contestazione ed era stata condannata a due anni di libertà vigilata, mentre l’uomo che aveva sparato il colpo aveva ricevuto una condanna a ventuno anni di carcere.

Dopo qualche mese, a inizio 2023, McBride aveva poi deciso di citare in giudizio Lady Gaga per non aver ricevuto la ricompensa di 500.000 dollari, accusandola di “frode” per aver “fatto una promessa senza l’intento di mantenerla”. Aveva inoltre chiesto 1,5 milioni di dollari di danni sostenendo di aver provato “dolore, sofferenza e angoscia mentale, oltre a danni esistenziali” a causa della mancata ricompensa.

Nei documenti giudiziari ottenuti da People si legge che la giudice Holly J. Fujie ha chiuso il caso perché “legalmente scarno” visto il “coinvolgimento della querelante nel furto”.

