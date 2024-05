In una recente intervista concessa alla BBC in occasione degli Ivor Novello Awards a Londra (via Deadline), Lana Del Rey ha svelato di aver scritto una canzone per un film di James Bond. Canzone che non abbiamo mai visto nei titoli di uno dei film della saga, perché è stata rifiutata dai produttori.

“Voglio dire, come è possibile che non sia ancora successo?” ha dichiarato, canticchiando poi il tema di 24, canzone dell’album Honeymoon del 2015. Ha poi rivelato: “Ho scritto questo brano per loro”.

La canzone sarebbe stata utilizzata nella colonna sonora di Spectre, ma EON Productions alla fine ha scelto un brano di Sam Smith, Writing’s On The Wall, che poi arrivò a vincere l’Oscar. “Sam: hai fatto un lavoro meraviglioso!” ha precisato la cantante, confessando di sperare ancora di avere un’altra possibilità con il franchise. “Un giorno, forse… Ma intanto continuerò a fare la mia piccola cosa alla Nancy Sinatra di tanto in tanto e farò finta che sia il tema principale!”

Va detto che all’epoca di Spectre la Del Rey aveva già dichiarato di desiderare moltissimo di poter contribuire al film, ma di non essere stata contattata. I fan hanno realizzato, negli anni, diversi video proprio identificando in 24 un brano perfetto per il film…

Altre star che negli anni hanno visto i loro brani respinti per la saga di James Bond sono, per esempio, Pulp, Blondie, Johnny Cash e Pet Shop Boys. Nel caso di Spectre, venne commissionato un terzo potenziale tema ai Radiohead, che poi pubblicarono a Natale del 2015.

Classifiche consigliate