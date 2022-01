A svelarlo la stessa cantante oggi sui social, dove ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Scatola, che sarà la canzone ufficiale del film e che dovrebbe arrivare il 21 gennaio (il 18 in pre-save). Il singolo è stato curato dalla stessa Pausini e da Madame, con la produzione di Shablo e Luca Faraone.

Nato da un’idea originale di Laura Pausini e da lei scritto assieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film vede la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia di Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso). Alla produzione Endemol Shine Italy, mentre Prime Video curerà la distribuzione in streaming in 240 paesi.

Nulla sappiamo della trama, se non che “ruoterà intorno a lei e alla sua storia straordinaria”, come spiega il comunicato:

La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico.