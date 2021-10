Le notti di Salem: trovati i giovani interpreti di Mark Petrie, Danny e Ralph Glick

La pellicola, prodotta dalla Warner Bros, sarà nei cinema il 9 settembre del 2022.

Il film si trova attualmente in produzione a Boston.

Vi ricordiamo che la pellicola sarà diretta da Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei tre film di Annabelle, di The Nun e dei due capitoli di IT di Andrés Muschietti. Per lui si tratta dell’esordio dietro alla macchina da presa.

Il libro è stato già adattato nel 1979 per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

Qua sotto potete leggere la descrizione ufficiale dell’opera letteraria di King:

Una casa abbandonata, un paesino sperduto, vampiri assetati di sangue. Quando il giovane Stephen King decise di trapiantare Bram Stoker nel New England sapeva che la sua idea, nonostante le apparenze, era buona, ma forse neanche la sua fervida immaginazione avrebbe saputo dire quanto. Era il 1975 e, da allora, il racconto dell’avvento del Male a Jerusalem’s Lot, meglio conosciuta come ‘salem’s Lot, non ha mai cessato di terrorizzare milioni di lettori, consacrando il suo autore come maestro dell’horror. Questo piccolo classico contemporaneo viene ora riproposto in un’edizione illustrata arricchita da una nuova introduzione, due racconti e un sostanzioso apparato che raccoglie le pagine eliminate nella stesura finale.

