Alla fine WarnerBros Discovery ha preso una decisione circa Le notti di Salem, l’horror che Gary Dauberman ha diretto sulla base dell’omonimo romanzo di Stephen King. Una decisione che, con tutta probabilità, lascerà scontente tutte le persone che già pregustavano l’idea di potersi gustare sul grande schermo un nuovo film dell’orrore basato su uno degli scritti più celebri dell’autore di Bangor.

Dopo essere scomparso per lungo tempo dal listino della major, arriva ora la notizia che Le notti di Salem uscirà nel corso del 2024 – in data ancora da stabilire – ma come esclusiva streaming su Max negli Stati Uniti (diamo per scontato che nei paesi in cui il servizio non è presente WarnerBros Discovery prenderà accordi ad hoc). A quanto pare, non si è ripetuta la magia di La casa – Il risveglio del male, inizialmente pianificato come release streaming e poi portato al cinema dove ha ottenuto incassi stellari anche in relazione al bassissimo budget.

Le notti di Salem: i dettagli

Basato sul romanzo omonimo di Stephen King, il film diretto da Gary Dauberman (già sceneggiatore dei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti) vede come protagonista Lewis Pullman.

Il romanzo, uscito originariamente nel 1975, era una specie di riattualizzazione del Dracula di Bram Stoker che l’allora giovanissimo King ambientò nella fittizia cittadina di Jerusalem’s Lot, Maine (lo stato degli USA in cui, fra l’altro, risiede lo scrittore, a Bangor, per la precisione). Nel libro lo scrittore Ben Mears torna, dopo anni, nella sua città natale, Jerusalem’s Lot appunto, giusto in tempo scoprire che gli abitanti della località si stanno trasformando in vampiri per colpa del diabolico Richard Straker (interpretato da Pilou Asbæk).

L’opera aveva già ricevuto un adattamento nel 1979 con la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

Il nuovo film è stato girato in Massachusetts nel 2021 e doveva uscire nel settembre dell’anno successivo. La Warner lo ha poi rinviato alla primavera del 2023 citando ritardi nella post-produzione dovuti alla pandemia, ma poi lo ha tolto dal calendario, facendo temere ai fan una cancellazione come avvenuto per Batgirl. la cancellazione non si è verificata, ma il lungometraggio è stato comunque sacrificato all’altare dello streaming per rimpolpare un catalogo, quello di Max, che per il 2024 non sarà ricchissimo.

