No Time To Die

Léa Seydoux, che ha interpretato Madeleine Swann negli ultimi due film di James Bond, Spectre e No time to die, ha rilasciato una dichiarazione sibillina quando, al festival di Telluride, ha risposto a una domanda focalizzata sull’ipotetico ritorno del suo personaggio nel ventiseiesimo film della saga.

L’attrice si è così espressa in merito:

Dopo tutto, non sono morta. È James a essere morto, non Madeleine. Chi lo sa? Magari tornerà!

Poi Léa Seydoux aggiunge anche che:

È come una fake news, no? Ma se cercassimo di essere seri per un momento, Madeleine guida via con sua figlia proprio alla fine del film perché James le ha salvate. Ci sarà un nuovo Bond perché Daniel è morto, ma chi può dire che Madeline non tornerà?

L’attrice sa bene però che il destino del suo personaggio non sarà stabilito fino a ché la famiglia Broccoli e la Mgm non avranno scelto l’erede di Daniel Craig nella parte dell’iconica spia. E specifica anche di non aver minimamente affrontato la questione con Barbara Broccoli:

Non ho parlato del possibile ritorno di Madeleine in un futuro film di 007 insieme a Barbara, devono accadere un sacco di cose prima di poter arrivare a quello stadio.

FONTE: Deadline