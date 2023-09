Kate Winslet ha presentato il suo ultimo film Lee al Toronto International Film Festival e ha parlato di quanto sia stato difficile dare vita alla pellicola per cui ha assunto anche il ruolo di produttrice.

Lee racconta della fotografa Lee Miller, interpretata dall’attrice premio Oscar, e della sua storia come corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’attrice ha spiegato in un’intervista per Vogue che è stato molto difficile affrontare le resistenze dei produttori negli anni in cui ha cercato di portare la storia di Lee Miller sul grande schermo. Molti dirigenti uomini, ha ammesso, la trattavano con sufficienza:

Gli uomini che pensano che tu abbia assolutamente bisogno del loro aiuto sono incredibilmente scandalosi. Un regista mi ha addirittura detto: “Ascolta, tu fai il mio film e io ti faccio finanziare il tuo piccolo Lee“. Piccolo! Altri potenziali investitori uomini dicevano cose come: “Dimmi, perché mi dovrebbe piacere questa donna?“.

L’attrice ha poi parlato dell’incidente sul set che le ha procurato tre grossi ematomi sulla schiena: “Non riuscivo neanche a camminare“, ma non ha voluto prendersi il tempo necessario per guarire per non rallentare le riprese.

Ha addirittura pagato di tasca sua il cast e la troupe quando i finanziamenti sono finiti per un lasso di tempo. Le ferite, poi, le hanno impedito di potersi allenare in vista delle sue scene di nudo:

Ho dovuto usare tutto il mio caz*o di coraggio per permettere al mio corpo di ammorbidirsi il più possibile senza vergognarmene. E credetemi, le persone nella mia squadra dicevano: “Magari puoi fare giusto un po’ di addominali” e io rispondevo: “Perché? Per la carne che si vede? No, resterò così“.

Winslet ha ammesso che ignora l’attenzione della stampa relative alle sue scene di nudo dopo esser stata “vittima dei giudizi più terribili e oserei dire di bullismo da parte della stampa quando avevo 20 anni“:

Mi dicevano costantemente che ero nella forma smagliata, che avrei dovuto puntare più in basso. C’è tanto di meglio da fare dello sprecare preziose energie per criticare il mio aspetto fisico. Credo che ogni donna faccia meglio a dire: “Credo in me stessa. Non importa cosa pensino gli altri, questa è ciò che sono e dovete accettarlo“.

Nel cast di Lee, accanto a lei, troviamo anche Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor.

Classifiche consigliate