Da Deadline apprendiamo che i 20th Century Studios stanno sviluppando per il servizio streamingun nuovo adattamento cinematografico di, fumetto creato da Alan Moore e Kevin O'Neill già portato al cinema nel 2003 in un film con Sean Connery

La pellicola non venne accolta positivamente dalla critica e dagli appassionati, soprattutto perché prendeva le distanze dal materiale originale in diversi punti: lo stesso Alan Moore iniziò, con questo film, a criticare aspramente Hollywood disconoscendo l’adattamento.

Protagonisti del fumetto personaggi come Allan Quatermain, il Capitano Nemo, l’Uomo Invisibile, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Mina Harker: una squdra di personaggi della letteratura Vittoriana raggruppati dal governo Britannico per sventare la guerra tra gli antagonisti Fu Manchu e Moriarty.

Nel 2013 sta iniziato lo sviluppo di un adattamento televisivo prodotto da Michael Green, ma non ha mai ricevuto il via libera. Il candidato al premio BAFTA Justin Haythe (Revolutionary Road) scriverà la sceneggiatura del reboot che debutterà in streaming. Susan Montford e Erwin Stoff saranno produttori assieme a Don Murphy, produttore del film originale.

