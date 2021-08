Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla LEGO relativo all’uscita del nuovo set

Trovate tutto quello che c’è da sapere qua sotto!

IL GRUPPO LEGO CELEBRA 20 ANNI DI MAGIA NEL WIZARDING WORLD™ CON IL NUOVISSIMO ED ENTUSIASMANTE SET ICONE DI HOGWARTS™ – EDIZIONE DEL COLLEZIONISTA

Billund 5 agosto 2021 – Il Gruppo LEGO, in occasione del 20° anniversario di LEGO® Harry Potter™, svela il meraviglioso set LEGO Harry Potter™ Icone di Hogwarts™ – Edizione del collezionista, un coinvolgente modello da esposizione che rende omaggio all’universo del maghetto più famoso al mondo.

Lo splendido set è ricco di dettagli e segue le avventure di Harry Potter™ e dei suoi amici, immortalando alcuni dei personaggi e dei momenti più iconici in un unico modellino. All’interno, inoltre, sono riprodotti alcuni degli oggetti più famosi del Wizarding World™, che hanno scandito gli ultimi decenni.

Seduta orgogliosamente al centro del set, troviamo la fedele civetta di Harry, Edvige™, che stringe la tanto desiderata lettera di Hogwarts™. Per entusiasmare i fan, ci sono anche la bacchetta e gli occhiali di Harry, una rana di cioccolato, un vassoio di pozioni con cinque ampolle e vari ingredienti, il diario di Tom Riddle™, il Boccino d’Oro™ e la sciarpa della scuola, personalizzabile a seconda della Casa di Hogwarts™ preferita.

Il modellino completo è composto da 3010 pezzi e misura oltre 44 cm in altezza, 50 cm in larghezza e 33 cm di profondità. A completare il set, un supporto su misura e una targa celebrativa per il 20° anniversario di LEGO Harry Potter™.

A rendere ancora più magico e unico il set, un trio di esclusive minifigure LEGO d’oro, create per la celebrazione del ventennale: Albus Silente™, Minerva McGranitt™ e Rubeus Hagrid™, che rievocano la prima scena di Harry Potter e la Pietra Filosofale™.

Nel descrivere il progetto, il designer LEGO Marcos Bessa ha commentato: “La magia senza tempo di Harry Potter™ continua ad emozionare grandi e piccini, e questo nuovo set LEGO è il nostro modo per celebrare i 20 anni di LEGO Harry Potter e i meravigliosi personaggi e oggetti magici che li hanno rappresentati. Ogni oggetto nel set è pieno di ricordi: dalle vittorie nelle partite di Quidditch™, agli ingredienti iconici delle pozioni, per non parlare dell’importante lettera di ammissione. Costruire il set Icone di Hogwarts™ – Edizione del collezionista, farà emergere nei fan LEGO i tanti e affettuosi ricordi legati al Wizarding World™, pronti a venir fuori ogni volta che si ammirerà questo bellissimo modellino”.

Giusto in tempo per il nuovo trimestre a Hogwarts™, il set LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts™ – Edizione del collezionista sarà disponibile dal 2 settembre 2021 presso i LEGO Store e su LEGO.com al prezzo consigliato di 249.99 €.

Ecco, a seguire, anche qualche foto:

LEGO Harry Potter

LEGO Harry Potter

LEGO Harry Potter

LEGO Harry Potter

LEGO Harry Potter









Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!