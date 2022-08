LEGO: i nuovi film prodotti dalla Universal saranno una “reinvenzione”

Un paio d’anni fa (dopo le voci del 2019), la Universal Pictures ha siglato un contratto esclusivo della durata di cinque anni con la LEGO, il colosso danese del giocattolo, per lavorare allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione in sala di film basati sui celeberrimi mattoncini colorati.

I film LEGO già arrivati in sala e prodotti dalla Warner Bros. Pictures avevano avuto un incasso complessivo al botteghino di 1,1 miliardi di dollari e avevano registrato un trionfo critico e commerciale con il primo capitolo The LEGO Movie, capace di incassare ben 468 milioni di dollari in tutto il mondo; anche il film dedicato a Batman aveva avuto successo raccogliendo 311 milioni in tutto il mondo, ma poi era cominciato un declino prima con LEGO Ninjago (123 milioni) e poi con il secondo LEGO Movie (192).

Con i diritti passati a un altro studio, i film sono destinati a cambiare natura. Lo ha confermato Dan Lin, produttore dei primi tre film, durante la sua partecipazione al podcast The Ankler’s Hot Seat, parlando di completa “reinvenzione”:

Sappiamo di dover cambiare un po’ le carte in tavola e proporre qualcosa di artistico che sia fedele alla LEGO. Dovrebbero arrivare degli annunci prossimamente, credo che lo abbiamo reinventato in modo molto fico.

A questo punto attendiamo annunci ufficiali sull’arrivo del nuovo film.

Fonte: CB