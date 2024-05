Dopo degli incassi inferiori alle aspettative e un’accoglienza da parte della critica tutt’altro che positiva, a gennaio David Gordon Green ha lasciato la regia di The Exorcist: Deceiver, il sequel di L’esorcista: il credente.

La Universal e la Blumhouse avevano acquistato dalla Morgan Creek i diritti di sfruttamento della popolare saga horror nel 2021 spendendo la bellezza di 400 milioni di dollari e la speranza di ripetere quanto ottenuto, commercialmente, dalla fortunata trilogia sequel di Halloween.

Pare ora che la Universal e la Blumhouse si trovino in fase di trattative con uno dei più noti e acclamati registi horror in circolazione, ovvero Mike Flanagan (The haunting of Hill House, Midnite Mass, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep), al quale vorrebbero affidare, quantomeno, il secondo film de L’esorcista. Al momento non appare infatti chiaro se il filmmaker, una volta chiuso il contratto, dirigerà anche il terzo.

Mike Flanagan ha da poco terminato i lavori di La vita di Chuck, pellicola tratta da un racconto di Stephen King, che vanta un imponente cast formato da Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Gordon (qui al debutto alla recitazione), Mia Sara, Benjamin Pajak, Trinity Jo-Li Bliss, Matthew Lillard, Q’orianka Kilcher, Antonio Raul Corbo, Harvey Guillén, David Dastmalchian, Kate Siegel, Carl Lumbly, Annalise Basso, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Matt Biedel, Sauriyan Sapkota, Saidah Arrika Ekulona, Michael Trucco, Violet McGraw, Molly C. Quinn, Heather Langenkamp.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Mike Flanagan dietro alla macchina da presa dei nuovi film della saga de L’esorcista? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate