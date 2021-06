E se fosse statoa interpretarein GoldenEye al posto di

L’attore nordirlandese è attualmente impegnato nella promozione stampa di The Ice Road e, durante una chiacchierata fatta insieme a James Corden – ecco il link su YouTube – ha rivelato che, all’inizio degli anni novanta, era stato contattato dalla famiglia Broccoli per prendere parte al rilancio del franchise.

Per quale motivo non si è concretizzata la cosa? Ecco la spiegazione fatta da Liam Neeson:

Mi avevano contattato. Se non erro, avevo ricevuto qualche telefonata da Barbara broccoli che è ora la principale produttrice dei film di James Bond. Il tutto avvenne dopo Schindler’s List, quindi qualcosa come 26 anni fa. Ma non mi venne concretamente offerta la parte. So che stavano prendendo in esame svariati attori e, a quanto pare, ero fra quelli. Però, la mia defunta moglie mi disse “Caro, se ti viene offerta la parte di James Bond e la accetti, non ci sposeremo”.